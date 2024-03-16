İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hukuk devleti, insan hakları bizim referansımız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak hukuk devleti, insan hakları bizim referansımız. Yaptığımız görev de Türkiye'nin huzurudur." dedi.
Gaziantep
Bakan Yerlikaya, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Gaziantep'in Huzuru" programında yaptığı konuşmada, 4 yıl görev yaptığı Gaziantep'te birçok gelişmeyi takip ettiklerini söyledi.
Sorumluluğu çok büyük olan İçişleri Bakanlığını ve görevlerini "huzur" kelimesiyle ifade ettiklerini anlatan Yerlikaya, "'Türkiye'nin huzuru' diye yola çıktık. İçişleri Bakanlığında 600 bin mesai arkadaşım var. Biz 600 bin nüfuslu kahraman bir aileyiz. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak hukuk devleti, insan hakları bizim referansımız. Yaptığımız görev de Türkiye'nin huzurudur." diye konuştu.
Yerlikaya, Türkiye'nin terör ve benzeri yapıların kökünü kazımakta kararlı olduğunu, son terörist etkisiz hale getirilene kadar durulmayacağını dile getirdi.
Organize suç örgütleriyle ilgili önemli çalışma ve operasyon yürüttüklerine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Organize suç örgütleri dediğimiz, Cumhurbaşkanı'mızın ise 'şehir eşkıyaları' olarak tanımladığı bunların taptıkları tek şey para, nereden gelirse gelsin. Benim aziz milletimin kazancına göz diken, rahatını kaçıran, tedirgin eden ve emniyet camiasında 'bizim vatandaşımıza hiç kimse racon kesemez' olarak diyoruz, sen kimsin ki, nereden görüyorsun bu gücü kendinden. Devlet ve milletten daha güçlü bir irade medeni toplumlarda yok, olamaz da ve olmamalı. Biz hukuk devletiyiz, bir güç varsa o da hukukun üstünlüğünün vardır. Bu duruşla çalışıyoruz. Diyorum ki, Gaziantep'te vatandaşın bildiği, kendini rahatsız ve tedirgin eden yerel, bölgesel, ulusal suç örgütü varsa, bunların nefesini kesip adalete teslim etmek için Valime 4 ayın var diyorum."
Düzensiz göçmenlerle ilgili yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Yerlikaya, bir süre önce Çanakkale'de acı bir olayın yaşandığını anımsatarak şöyle devam etti:
"Bir botta 46 yabancı, yakın bir Yunanistan adasına geçme hayaliyle Çanakkale Eceabat'tan açıldılar. Şu ana kadar 22 cansız beden, 4 kurtarılan, halen 20'si kayıp, arıyoruz. Şimdi benim İlhami Valimize ilk talimatım şu, bunları o bota bindirme organizasyonunu kim yaptı, bana onu bulun. Başımızın belası onlar, göçmen organizatörlerinin nefesini kesersek Türkiye'de düzensiz göçle ilgili transit ülke olmayla ilgili bizim üzerimize gelen göç başka rotalara gider. Meydan okuyoruz, bizim çalışma tarzımız bu, açık ve nettir. Eğer sen göçmen kaçakçılığı yapacaksan halen bil ki tutuklu arkadaşlarının yanına 2-3 ay sonra mutlaka götüreceğiz. Akıllı ol."
Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Eyup Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilgililer katıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kara vatanda, mavi vatanda Türkiye'ye uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ettiklerini söyledi.
Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.
Türk milletinin vatan, millet, bayrak, din ve namus gibi yüce değerleri söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tarihin defaatle şahitlik ettiğini ifade eden Yerlikaya, en güzel örneklerden birisinin de Milli Mücadele'nin meşalesi olan Gaziantep olduğuna işaret etti.
Yerlikaya, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de aynı bilinç ve inançla, can, mal ve kanı pahasına kutsal emanetlerini koruduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Çünkü bizler şehadeti en yüce rütbe biliriz. Şehadet mertebesine ulaşmayı dünyadaki her şeyden daha değerli ve aziz biliriz. Bizi bölmek, birbirimize düşürmek isteyenler, her seferinde acı bir yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edecekler inşallah. Bizler, bir arada ve kardeşçe yaşarız. Bizim aile değerlerimiz, millet olma vasfımızı belirlemiştir. Bunu cümle alem böyle bilsin. İşte bizim inancımızda şehitlik, yüce bir mertebe ve makamdır. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, bizlerin, bu aziz milletin göz bebeğidir, baş tacıdır. Ebediyen de böyle olacaktır."
Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerin göğsünde taşıdığı madalyaların bu milletin şerefi ve onuru olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Hakkınızı hiç birimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet gazilerin kıymetini, değerini asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz. Gazilerimiz ve şehit yakınları dualarını üzerimizden eksik etmesin. Bizim için en büyük ödül, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın duasıdır. Kara vatanda, mavi vatanda, ülkemize uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam ediyoruz. Dağ başlarında, sarp kayalıklarda kahramanlarımız var. Onların nefeslerinin ulaşmadığı, ayak izlerinin olmadığı tek karış vatan toprağı yok. Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz."
Yerlikaya, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye ve milletin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazileri saygı ve rahmetle yad ettiğini kaydetti.
Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.