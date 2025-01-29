İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü." dedi.
Ankara
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