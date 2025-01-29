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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Ankara

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