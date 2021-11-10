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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Milli menfaatlerden asla taviz vermeyen anlayışıyla geleceğe silinmez bir imza atmıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli menfaatlerden asla taviz vermeyen anlayışıyla geleceğe silinmez bir imza attığını belirtti.

Sefa Şahin   | 10.11.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Milli menfaatlerden asla taviz vermeyen anlayışıyla geleceğe silinmez bir imza atmıştır

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında, yol göstericiliği, idealleri ve davasıyla gönüllerdeki tazeliğini sadece Türk milleti için değil, bütün mazlum milletler için de muhafaza eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılının idraki içinde olduklarını belirtti.

Hedefleri, gayeleri ve köklü geçmişleri olan milletlerin köklü değişim dönemlerinin, bir başka deyişle tarihlerinin kırılma anlarının da olduğunu dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine böylesi bir dönemde, dünyada her milletin kendisine bir 'emperyalist' seçmek zorunda bırakıldığı bir zaman diliminde sorumluluk almış, her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı boyun eğmeyen anlayışı ile hem aziz milletimizin hem de insanlığın geleceğine silinmez bir imza atmıştır."

Soylu, Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün dünyanın en zorlu coğrafyasında terör, uyuşturucu, kaçak göç ve daha birçok güvenlik başlığıyla aynı anda ve başarıyla mücadele ettiğini, insanlığa ışık olduğunu ve mazlum yürekleri koruduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde takip ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle sadece kendi milletine değil, tüm insanlığa umut olmaya devam etmektedir. 21. yüzyılın Türkiye'si bir yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği mücadelenin aynısını bugün de başarıyla verirken diğer yandan da onun çizdiği yolda yerli ve milli insansız hava araçlarımızla, kendi üretimimiz olan helikopterlerimizle, heyecanını duyduğumuz yerli otomobilimizle, kendi evlatlarımızın her alanda ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünlerimizle ilerlemektedir. Hedeflerimizde ve çizdiği yolda ulaştığımız her durak, dünya tarihinin bu büyük komutanı devlet adamının manevi hatırasına gönderilmiş bir selam ve yerine getirilmiş bir vasiyettir. Bu vesileyle ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, aziz milletimizin göz bebeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum."

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