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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP ve MKP terör örgütlerinin kırsal yapısı tamamen bitirildi

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP ve MKP terör örgütlerinin kırsal yapısı tamamen bitirildi Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

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