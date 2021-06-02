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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi

Yapıcıoğlu, partinin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde oy kullanan 621 delegenin tamamının oyunu aldı.

Sefa Şahin   | 02.06.2021
HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi

Ankara

HÜDA PAR'ın 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni genel başkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu'daki kongrede, kayıtlı 901 delegenin 621'i oy kullandı.

Seçimde tek aday olan Yapıcıoğlu, delegelerin tamamının oyunu alarak genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Yapıcıoğlu konuşmasında, partisinin iktidara geldiğinde dürüst siyaset ve gerçek adalet anlayışıyla ülkeyi yöneteceğini söyledi.

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