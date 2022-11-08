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Politika

Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi

Hollanda Dış İlişkiler Danışma Konseyi (AIV), Türkiye'nin bölgesinde çok daha önemli ve stratejik bir ülke haline geldiği belirtilerek, hükümete, Türkiye ile ilişkilerde jeopolitik ve reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiyesinde bulundu.

Selman Aksünger   | 08.11.2022
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi

Amsterdam

Hollanda hükümeti ve parlamentosuna dış politikada danışmanlık yapan AIV'nin "Türkiye'nin Jeopolitik Rolü: Eğilimler ve Gelecek Senaryoları" başlıklı raporunda, Hollanda hükümetine Türkiye'yle ilişkilere yönelik tavsiyelere yer verildi.

Raporda Türkiye'nin bölgesinde artan rolü ve önemi gereği Hollanda'nın proaktif ve stratejik politikalar belirlemesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin uluslararası politikadaki rolünün Hollanda'yı zaman zaman ikilemde bıraktığına değinilen raporda, Türkiye'nin jeopolitik konumunun her zamankinden daha kritik hale geldiğine dikkat çekildi.

Raporda Türkiye için "Doğu ile Batı arasında ve Karadeniz'de yer alan bu ülke, diğerlerinin aksine Ukrayna savaşında arabuluculuk görevini yapabilecek tek NATO ülkesi" değerlendirmesine yer verildi.

AIV Başkanı Bert Koenders'in "Türkiye ile diyalog kapısı her zaman açık olmalı. Tavsiyemiz, Almanya ile yakın çalışarak bu politikanın uygulanmasıdır." şeklindeki ifadelerine de yer verilirken Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolünün önemi vurgulandı.

Türkiye'nin "jeostratejik olarak çok daha önemli” bir ülke haline geldiği belirtilen raporda Rusya ile diyalog kurmada Türkiye'ye duyulan ihtiyaç hatırlatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Türkiye’nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki kritik konumunun güçlendiği kaydedilen raporda "Jeopolitik olarak Türkiye'yi göz ardı edemeyiz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ile çalışılabilir düzeyde ilişkilerin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilen raporda, Koenders'in "Türkiye'nin, doğrudan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik politikalarına eklenmesi ve NATO'yla ilişkilerin geliştirilmesi çok daha önemli hale geldi." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

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