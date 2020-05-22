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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor.
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Politika

HDP Sözcüsü Günay: Diliyorum ki Ramazan Bayramı barış, kardeşliğe ve pandeminin bitmesine vesile olur

HDP Sözcüsü Günay, "Diliyorum ki Ramazan Bayramı Türkiye ve tüm Ortadoğu halkları ve toplumları için barış ve kardeşliğe, dünyada ise herkesin mücadele ettiği pandeminin bitmesine vesile olur." dedi.

Tanju Özkaya   | 22.05.2020
HDP Sözcüsü Günay: Diliyorum ki Ramazan Bayramı barış, kardeşliğe ve pandeminin bitmesine vesile olur

Ankara

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden haftalık olağan basın toplantısını yaptı. 

Bu sabah Diyarbakır'da MYK üyesi ve örgütlenme komisyonu eş sözcüsü Özlem Gündüz, DBP önceki dönem eş genel başkanı Mehmet Arslan, Rosa Kadın Derneğinin başkan ve üyelerinin gözaltına alındığını belirten Günay, bu isimlerin bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Siirt ve Iğdır belediye başkanlarının da görevden alınmasıyla kayyum atanan HDP'li belediye sayısının 51'e çıktığını vurgulayan Günay, "Halkımız Türkiye'nin dört bir yanında kayyumu kabul etmediğini yüksek sesle ifade etti." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim yasasını değiştirmekten söz ettiğine dikkati çeken Günay, yapılmak istenen değişiklikle muhalefetin tasfiyesinin amaçlandığını savundu. Günay, "Erken de yapsalar zamanında da yapsalar geç de yapsalar ilk seçimde kaybedecekler. Bunun farkındalar, bunun çırpınışları içerisindeler." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın barış, kardeşlik ve salgının bitmesine vesile olmasını temenni eden Günay, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Diliyorum ki Ramazan Bayramı Türkiye ve Ortadoğu halkları ve toplumları için barış ve kardeşliğe, dünyada ise herkesin mücadele ettiği pandeminin bitmesine vesile olur."



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