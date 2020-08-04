HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27'nci Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.
Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.