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Politika

HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, öğretmen eşi Ebru Işık'a yönelik şiddette bulunduğu gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Cemil Murat Budak   | 04.08.2020
HDP Muş Milletvekili Işık hakkında fezleke düzenlendi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27'nci Dönem Milletvekili Mensur Işık hakkında, "Eşe karşı kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

Fezlekenin, Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden Mensur Işık'ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

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