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Politika

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 1 Nisan'da ilgililere ilettiği partisinden istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını açıkladı.

Alper Atalay   | 04.05.2020
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa etti Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Şık, “Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP’nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.” ifadelerini kullandı.

Şık, 1 Nisan günü ilgililere ilettiği istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun." dedi.

Ahmet Şık'ın HDP'den istifasının ardından Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı 6'ya yükseldi.

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