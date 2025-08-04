Dolar
40.65
Euro
47.08
Altın
3,374.98
ETH/USDT
3,693.10
BTC/USDT
115,027.00
BIST 100
10,853.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Mehmet Çalık  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince Bir Eylül Stadyumu'nda düzenlenen Yaz Okulları Kapanış Programı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, kurslarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurslara katılan gençlere ve çocuklara birçok eğitimin verildiğini aktaran Eminoğlu, gençler için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle çok önemli bir bölgede bulunduğunu kaydeden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, bugün orada binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz var. On binlerce kardeşimiz şehit edildi. Şunu her zaman ifade ediyoruz, çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken değil. Orada her gün açlıktan, şiddetten, katliamdan çocuklar öldürülüyor. O yüzden biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onları asla unutmayacağız."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de tüm çalışmaların Türkiye'yi, dünyada lider ülke konumuna getirecek gençleri yetiştirmek için yapıldığını ifade etti.

Bu etkinliklerin gençlerin değerlerini öğrenmesi açısından da çok kıymetli olduğunu belirten Güneş, kurslara katılan çocuklara, gençlere ve ailelerine teşekkür etti.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da gençlerin ülkenin geleceğini olduğunu ifade ederek, yaz dönemi boyunca binlerce gence emek veren TÜGVA bünyesindeki tüm eğitimcilere teşekkür etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise kurslarda öğrenilen değerlerin, alınan eğitimlerin gençlere ömür boyunca yol göstereceğini, bu kurslarda kurulan dostlukların da hep devam edeceğini dile getirdi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bu yaz her birimiz sadece eğitmen değiliz. Her birimiz birer modeliz. Her birimiz, çocukların kalbine sessizce yerleşen bir örneğiz. Yüzünüzden tevazu, sözünüzden hikmet, bakışınızdan güven okundu. Çünkü çocuklar, anlattıklarımızı değil, yaşadıklarımızı öğrenir. Bugün İslam coğrafyasının birçok bölgesinde zulüm, yoksunluk, kimliksizleştirme ve sessiz direniş hakim. Bizler burada yaptığımız her eğitim her etkinlikle, sadece oyunlar oynamıyor, aynı zamanda o coğrafyalara bir selam, bir sahipleniş ve bir dua gönderiyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kursları tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verildi.

Bazı gençler diplomalarını almaya Filistin kefiyesi takarak çıktı.

Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak
Türk Kızılay ile Türkiye Acil Tıp Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu gerçekleştirilecek
Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

Benzer haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı

Yabancı öğrenciler söyledikleri yöresel şarkılarla Türkçelerini pekiştiriyor

Ümraniye'de öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu

Ümraniye'de öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu
Rus eczacı Türkçe öğrenmek için işinden istifa etti

Rus eczacı Türkçe öğrenmek için işinden istifa etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet