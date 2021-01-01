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Politika

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

Alacaklısının arabasını gasbettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı.

Eren Bozkurt   | 01.01.2021
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı

Adana

Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasbettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ile kardeşleri Ertuğrul A. ve Erkan A, yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.

M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşi, gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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