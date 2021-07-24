Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim gençlik hayalimizdi

Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Ankara
Oktay, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunarak "Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi." ifadesini kullandı.
Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi. Hamdolsun ibade açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ruhu şad olsun. Sn. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ayasofya Camii’mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz. pic.twitter.com/Db5SsBtE4j— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 24, 2021
Fuat Oktay, "Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.