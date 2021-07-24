Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim gençlik hayalimizdi

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Politika

Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Barış Gündoğan   | 24.07.2021
Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı

Ankara

Oktay, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunarak "Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, "Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.

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