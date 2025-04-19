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Politika

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda ortak deklarasyon metni

Türkiye de dahil 14 ülkenin ulusal parlamentolarının başkanlarının yer aldığı programda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ortak deklarasyon metni kabul edildi.

Zeynep Rakipoğlu  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda ortak deklarasyon metni

İstanbul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un girişimleriyle yapılan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'ndan çıkan ortak deklarasyonda, İsrail Parlamentosu'ndan, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi, derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması istendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki toplantı, Conrad Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye dahil 14 ülkenin yer aldığı toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh yaptı.

Daha sonra ulusal parlamentoların meclis başkanları söz aldı.

Bu kapsamda Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen konuşma yaptı.

Meclis başkanları, konuşmalarında Filistin için "ortak dayanışma" mesajı verdi.

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Ortak deklarasyonda "ateşkes" çağrısı

Program kapsamında Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı da yapıldı.

Toplantıda, grubun yapısı ve çalışma yöntemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak deklarasyon metni kabul edildi.

Deklarasyonda, İsrail Parlamentosu'na, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak'ta Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İki devletli çözümün, iki bağımsız ve egemen devletin barış ve güvenlik içinde, bölgeyle bütünleşmiş biçimde yan yana yaşamasını sağlayacak güvenilir, sürdürülebilir ve geri döndürülemez biçimde uygulanmasını ve Filistin halkının devredilemez haklarını gerçekleştirecek adil ve kalıcı bir barışın tesisi için Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları ile Arap Barış Girişimi çerçevesinde geri dönüş hakkının temin edilmesini talep ediyoruz. Bölgedeki tüm ulus ve devletlerin güvenliği açısından tek uygulanabilir seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu düşünüyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya gelen Kurtulmuş, ilki yapılan toplantıda yürütülecek müzakerelerin Filistin davası için önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

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