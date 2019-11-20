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Politika

Fahrettin Altun: Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak

İletişim Başkanı Altun, "Filistinlileri topraklarından çıkarmak, uluslararası normların korkunç ihlalidir ve Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak." dedi.

Zuhal Demirci   | 20.11.2019
Fahrettin Altun: Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki göstererek, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl çözümünü desteklerken, daima Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, uluslararası hukuku ihlal eden ve adil çözümü engelleyen her türlü önleme karşı olduklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı. Filistinlileri topraklarından çıkarmak, uluslararası normların korkunç ihlalidir ve Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

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