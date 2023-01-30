Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,924.25
ETH/USDT
1,587.60
BTC/USDT
23,194.00
BIST 100
5,173.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı başladı. (Ümraniye) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.
logo
Politika

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz   | 30.01.2023
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
EYT
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi
Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

Benzer haberler

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu

EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

Bakan Bilgin: EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecekleri düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşünüyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: EYT için bütçede kaynağı oluşturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: EYT için bütçede kaynağı oluşturduk
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız

AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız
Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde

Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet