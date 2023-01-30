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Meclise sunulan EYT kanun teklifinde detaylar neler?

Tuba Memiş   | 30.01.2023
Meclise sunulan EYT kanun teklifinde detaylar neler? -

Ankara
TBMM’nin bu hafta gündemi oldukça yoğun. Ayrıca milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlenen kanun teklifi de Meclise sunuldu. Peki EYT ile ilgili 4 maddelik kanun teklifi ile neler getiriliyor? Düzenleme yasalaştığında nereye başvurulacak? Meclisin gündeminde bu hafta hangi konular ele alınacak? AA Parlamento Muhabiri Sinan Uslu anlattı.

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