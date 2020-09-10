Euro
8.84
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.69
Altın
1,947.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Politika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hakkari'yi ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sayim Harmancı   | 10.09.2020
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti Fotoğraf: Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı

Hakkari

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Bulvar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara top dağıttı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin tutuk insanların değil tutkulu insanların işi olduğunu söyledi.

"Biz Türkiye'yi barıştıracağımıza, Türkiye'yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye'de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Az önce Van'daydık. Şimdi Hakkari'deyiz ve diyoruz ki hep toprak bütünlüğünü konuştuk, doğru arkasındayız, biz de konuşuyoruz ama insan bütünlüğü de lazım bu memlekette. İnsan bütünlüğünü sağlamak için şeritten, betondan köprüler işe yaramaz, gönül köprüleri lazım. Gönül köprülerini kurmak için bugün Hakkari'deyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
Vali Yerlikaya'dan muhtarlara Kovid-19 denetimlerine destek için çağrı

Benzer haberler

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Mali ve Mali halkının yanında olmaya devam edecektir

AA İstanbul Haberleri Editörü Coşkun'dan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Sakarya Valisi Kaldırım mevsimlik işçileri ziyaret etti

Sakarya Valisi Kaldırım mevsimlik işçileri ziyaret etti
Muharrem İnce: Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik hep

Muharrem İnce: Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik hep
Muharrem İnce: Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız

Muharrem İnce: Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız