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Politika

Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da 92 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 05.05.2022
Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Adana

Daçe'nin cenazesi Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik alındı.

Cenaze daha sonra Hamdilli Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Daçe'nin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Daçe'nin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Daçe'nin özgeçmişi

Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.

Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.

Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Daçe, evli ve iki çocuk babasıydı.

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