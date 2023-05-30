Dolar
20.40
Euro
21.88
Altın
1,958.27
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
27,607.00
BIST 100
4,953.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) Başkanı Bedros Şirinoğlu, tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Şirinoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bu dönemde ülkemizde gerçekleşen seçimler sonuçları itibarıyla Türkiye'mizin önünde yeni ufuklar açacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin güveni ile yeniden seçilmesini içtenlikle kutladığını belirten Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin son 30 yılına damgasını vurmuş bir lider olarak, duruşunuz ve siyasi kararlılığınızla temin edilmiş olan tüm gelişmelerin yakın tanıklarıyız. Bu bütünün içerisinde sergilediğiniz irade sayesinde Türkiye Ermeni toplumunun da çok önemli kazanımları olmuştur. Yeni dönemde de şekillenen bu sağlam içtihada istinaden olumlu yaklaşımlarınızın devam edeceğine ve önemli sonuçlar alabileceğimize dair inancımız tamdır. Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği bünyesindeki tüm vakıflarımız adına zatı devletlerinizi bir kez daha kutlarken ülkemizin sadık yurttaşlarının kadim kurumları olarak sonsuz başarı ve sağlık dileklerimizi arz etmekteyiz. Derin saygılarımızla."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti
e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti tanıtıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz
Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Benzer haberler

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yurt dışında sevinç gösterileri sokaklara taştı

THY seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında Türk mutfağını tanıtıyor

Arnavutluk Başbakanı, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Arnavutluk Başbakanı, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet