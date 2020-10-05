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Politika

Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muş,enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 05.10.2020
Enerji ve madencilik alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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