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Politika

Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gökçe Karaköse  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük. Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, işbirliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

14.02.2025

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin videoya da yer verildi.

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