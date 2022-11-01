Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Hernandez'in eşiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile görüştü.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meksika Ankara Büyükelçisi'nin kıymetli eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Dokuma Atlası Projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Meksika Ankara Büyükelçisi'nin kıymetli eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 1, 2022
Dokuma Atlası projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika’ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/6W5RrAtBv9