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Politika

Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Hernandez'in eşiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.11.2022
Emine Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Hernandez'in eşiyle bir araya geldi

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meksika Ankara Büyükelçisi'nin kıymetli eşi, Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez Hernandez ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Dokuma Atlası Projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Meksika'ya nazik davetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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