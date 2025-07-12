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Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın, aziz milletimizin istikbali adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş, annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle."

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