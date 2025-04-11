Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda temaslarda bulundu
Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 kapsamında Türkiye'ye gelen katılımcılarla temaslarda bulundu.
Antalya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen katılımcılarla temaslarda bulundu.
Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Sachs ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Emine Erdoğan ve Sachs, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan çatışmaların neden olduğu çevre sorunlarını ele alarak, bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdi.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Sachs, bu yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan geniş düzeyli kutlamaların güzel geçtiği yönünde fikir beyan etti.
Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta imzalamıştı.
Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile görüştü
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Latife El Durubi ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.
El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı.
Görüşmenin sonrası El Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.
El Durubi ve Emine Erdoğan daha sonra Afrika Kültür Evi standını ziyaret etti. El Durubi, stantta sergilenen ürünleri beğendiğini ifade etti.
Emine Erdoğan, Latife El Durubi'yi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlamıştı.
Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu için dünyanın dört bir köşesinden ülkemizi ziyaret eden, devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2025
Barışın ve uzlaşmanın dili olan diplomasi, krizlerin üstesinden… pic.twitter.com/7H1mKOXpY2
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"4. Antalya Diplomasi Forumu için dünyanın dört bir köşesinden ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Barışın ve uzlaşmanın dili olan diplomasi, krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu. Bu anlamda küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.