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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
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Politika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Aykut Yılmaz  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Ankara

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

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