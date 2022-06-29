Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.
TBMM
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce usul üzerine söz alan muhalefet partilerinin milletvekilleri, teklifi incelemeleri için yeterli zaman verilmeden komisyonda görüşmelere başlandığı eleştirisinde bulundu.
Komisyon Başkanı Yılmaz, eleştirilere saygı duyduğunu ifade ederek, parti gruplarının ortak kararıyla erkenden toplandıklarını söyledi.
Daha sonra teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin sunumuna başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.