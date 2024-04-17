Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı
Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde ülkenin bazı vilayetleri için seyahat uyarısı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, bölgedeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Gelişmelerin, bakanlığın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.