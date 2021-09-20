Dolar
8.68
Euro
10.17
Altın
1,762.37
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,391.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtti.

Behlül Çetinkaya   | 20.09.2021
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Ankara

Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü aktaran Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Diyarbakır aşılamada ay sonuna kadar 'mavi' kategoriyi hedefliyor
İtalya Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Rusya’da Duma seçimlerinden Putin’in partisi Birleşik Rusya birinci çıktı

Rusya'da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı

Japonya'da iktidar partisi başkanlık yarışında iki kadın, iki erkek aday yarışacak

Japonya'da iktidar partisi başkanlık yarışında iki kadın, iki erkek aday yarışacak
Almanya'da Merkel sonrası dönemin odağı ekonomideki dönüşüm

Almanya'da Merkel sonrası dönemin odağı ekonomideki dönüşüm
Rusya’da halk milletvekili seçimleri için sandık başında

Rusya’da halk milletvekili seçimleri için sandık başında