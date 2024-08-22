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Politika

Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, bazı yayın organlarında yer alan, Avrupa Birliği (AB) fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Dışişleri Bakanlığı, AB fonlarına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara

Bakanlık, söz konusu iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bazı yayın organlarında yer alan, AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansının 2004'ten bu yana Türk vatandaşlarına yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi yollarla bireysel ve mesleki gelişim imkanı sağladığı belirtildi.

Ajans üzerinden, kamu kurumlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki ortaklarıyla işbirliği içinde ürettikleri projelere hibe desteği sunulduğuna işaret edilen açıklamada, 2004'ten bu yana 39 binden fazla projeye hibe tahsis edildiği, 630 binden fazla vatandaşa yurt dışında bireysel ve mesleki gelişim fırsatı sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansınca Erasmus+ Programı kapsamında tahsis edilen fonların yaklaşık yüzde 46'sının üniversiteler, yüzde 23'ünün meslek liseleri, yüzde 15'inin okullar, yüzde 11'inin gençlik kuruluşları ve yüzde 5'inin yetişkin eğitimiyle ilgili kuruluşlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan tüm başvuruların, Ajans dışından, bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirildiği ve hibe almaya hak kazanan projelerin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Destek sağlanan tüm çalışmalar ise Avrupa Komisyonunun yayımladığı kurallara uygun şekilde ve Avrupa Komisyonunun denetiminde hayata geçirilmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacıyla kasıtlı biçimde yayılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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