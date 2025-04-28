Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Martin'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i Ankara'da kabul etti. pic.twitter.com/6JbOrmfKRZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 28, 2025
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