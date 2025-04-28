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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Martin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin'i kabul etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Martin'i kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Bogdan-Martin ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

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