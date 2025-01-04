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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı.

Büşranur Keskinkılıç  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.

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