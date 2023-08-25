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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Büşranur Koca, Mustafa Deveci, Muhammet Tarhan  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Zelenskiy'den Bakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Volodimir Zelenskiy de Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, bugün Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmüştü.

Bakan Fidan, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi

Bakan Fidan, daha sonra Başbakan Denis Şmıgal ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Şmıgal ile Kiev'de bir araya geldiği bildirildi.

Şmıgal de X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşımında, Fidan ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik işbirliğini ve yeniden inşasını ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Türkiye'ye, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilmiş ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.

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