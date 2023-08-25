Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü https://t.co/Vz75IKNrVU pic.twitter.com/ibka4qRiPA— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2023
Zelenskiy'den Bakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Volodimir Zelenskiy de Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, bugün Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmüştü.
I received Foreign Minister of Türkiye @HakanFidan to discuss a range of important issues.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023
Preparations for the Global Peace Summit and the Peace Formula. Russia's threats to the Black Sea grain corridor.
I thank Türkiye for its consistent and lasting support for Ukraine 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/FLbClACzCa
Bakan Fidan, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi
Bakan Fidan, daha sonra Başbakan Denis Şmıgal ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Şmıgal ile Kiev'de bir araya geldiği bildirildi.
Şmıgal de X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşımında, Fidan ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik işbirliğini ve yeniden inşasını ele aldıklarını belirtti.
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Türkiye'ye, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.
Bakan Fidan, Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilmiş ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.