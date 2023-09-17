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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Islam Doğru  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta İrlandalı mevkidaşı ile görüştü Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı / Mustafa Aygün

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

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