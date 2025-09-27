Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile New York'ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Tatar ile New York’ta Türkevi'nde görüştüğü belirtildi.
