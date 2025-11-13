Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştüğü belirtildi.

