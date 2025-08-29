Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii'nde "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze'' başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşıyor.
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız

Ekip  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap etti.

Fidan, "İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür." dedi.

Bakan Fidan, "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

