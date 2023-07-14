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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi.

Muhammet Tarhan  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Endonezya Devlet Başkanı Widodo tarafından kabul edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cakarta'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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