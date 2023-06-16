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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, DEİK Başkanı, TDT Genel Sekreteri ve ABD Büyükelçisi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüştü.

Tuğba Altun  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, DEİK Başkanı, TDT Genel Sekreteri ve ABD Büyükelçisi'yle görüştü

Ankara

Bakanlık, Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre Fidan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberdeki heyeti kabul etmesinin ardından TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'le bir araya geldi.

Bakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i de kabul etti.

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