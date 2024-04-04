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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Brüksel

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.

Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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