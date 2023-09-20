Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Kurulu marjında #AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson’la #Türkevi’nde görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 20, 2023
Görüşmede, vize serbestisi ve yasadışı göçle mücadele konuları ele alındı.🇹🇷🇪🇺#UNGA78 pic.twitter.com/Yp94RVISKs
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.