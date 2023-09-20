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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.

Gökhan Çeliker  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

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