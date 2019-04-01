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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tuğrul Çam   | 01.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır." dedi.

Arreaza: Türkiye dostluk örneği gösterdi

Arreaza ise "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." diye konuştu.

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