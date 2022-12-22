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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Mustafa Deveci   | 22.12.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

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