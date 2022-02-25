Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısı kabul edilemez bir çağrıdır
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısı) Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır." dedi.
Çavuşoğlu, "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.