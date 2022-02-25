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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısı kabul edilemez bir çağrıdır

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 25.02.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısı kabul edilemez bir çağrıdır

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısı) Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır." dedi.

Çavuşoğlu, "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız." açıklamasında bulundu.

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