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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pakistan ile mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 13.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pakistan ile mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi. 

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin kendisine takdim ettiği "Hilal-i Pakistan" nişanını gururla taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." değerlendirmesinde bulundu.

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