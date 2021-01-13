Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pakistan ile mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirterek, "Pakistan ikinci evimiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.
📌Cumhurbaşkanı Alvi’ye Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selam ve en iyi dileklerini ilettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 13, 2021
📌Pakistan ikinci evimiz.
📌Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz.
📌”Hilal-e Pakistan Nişanı”nı gururla taşıyacağım.
📌Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği!🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/RWeKtYPeUb
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin kendisine takdim ettiği "Hilal-i Pakistan" nişanını gururla taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.