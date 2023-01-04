Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda yaptıkları görüşmede Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokatif eylemini kınadıklarını yineledi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre iki bakan Filistin, Suriye ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan da görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yinelerken, Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Al Sani ve Çavuşoğlu ayrıca Afganistan Geçici Hükümetinin kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile belirli çalışma alanlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini dile getirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede Katar’da başarıyla düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası münasebetiyle mevkidaşını tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.