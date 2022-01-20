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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Fuat Kabakcı   | 20.01.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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