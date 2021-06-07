Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşmesine ilişkin, ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade ederek "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Paris
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ile yaklaşan NATO Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Türkiye-Fransa ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Çavuşoğlu: Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Le Drian ile çok boyutlu ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.