Kültür

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstlenecek.

Muhammet Tarhan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

İstanbul

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için bir kere daha seçildi.

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçilmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Özbekistan'da devam eden UNESCO 43. Genel Konferansı kapsamında bugün düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025-2029 dönemi için seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstleneceği belirtilen açıklamada, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine, Yürütme Kurulundaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde Teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO'nun en üst icra organı olurken, UNESCO, insanlığın ortak değerlerinin korunması ile eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarında sağlanan ilerlemelerle barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor.

