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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 24.11.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde, NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeler ile tahıl anlaşması ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Türkiye'nin, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

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