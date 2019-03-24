Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Denize düşen yılana sarılır misali FETÖ'ye sarıldılar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Millet İttifakına dair, "Denize düşen yılana sarılır misali FETÖ'ye sarıldılar. 'Yalan' desinler. O da yetmedi HDP'ye, o da yetmedi PKK'ya..." dedi.
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, selamını getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde de Gündoğmuş'tan rekor oy beklediğini söyledi.
Belediye başkanlığının hizmet makamı olduğunu ve bu makamda hizmet etmek için birçok kişinin aday olabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, aday gösterilmediği için trenden inenleri bir daha trene almayacaklarını kaydetti.
Çavuşoğlu, Gündoğmuş'a verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini, hastane inşaatının bittiğini ve yakında açılacağını, ilçeye bağlanan yolların yenilenme çalışmalarının da seçimden sonra tamamlanacağını bildirdi.
"Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapıyoruz. Şimdi de Cumhur İttifakı gereği Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yanında siyaset yapıyoruz." diyen Çavuşoğlu, gittikleri her yerde Türk milletinin, mazlumların ve ümmetin sesi olduklarını unutmadıklarını kaydetti.
Arkalarında 82 milyon Türk milletinin olduğunu bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yanımızda tüm mazlumların ve ümmetin duasını da hissediyoruz. O yüzden her yerde diklenmeden dik duruşumuzu göstereceğiz. İnşallah bu seçimde de halkımız bizi daha çok güçlendirecek ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adaylarının halkın karşısına "Şunları yaptık, şunları da yapacağız" diye çıktığını, rakiplerin ise iftira attığını ve bol keseden vaatlerde bulunduğunu söyledi.
Diğer parti adaylarının hiçbir projeyi hayata geçirmedikleri gibi hamaset yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sadece Gündoğmuş'ta değil, Türkiye'nin her yerinde böyleler. İzmir adayının 'İzmir için şunu yapacağız' diye bir projesi yok. Aydın, Muğla adayının yok. Bunların hizmet, proje diye bir derdi yok. Böyle bir dertleri yok, olmamıştır. Geçmişte, 2009-2014'de CHP bir hizmet yaptı mı? Bir çivi çaktı mı? Bir çeşme bile yaptırmadı. Bir insan beş senede bir çeşme yaptırmaz mı? Bunların vatana hizmet diye bir ideali yok. Bunlar, tek partili dönemden kalmış, milleti kendilerinin kölesi olarak görüyorlar. 'Ne yaparsak yapalım, bize oy vermek zorundalar' sendromundan daha kurtulamamışlar. Uyan uyan, artık tek partili dönem bitti."
"Neden bu kadar korkuyorsunuz"
CHP, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin birleşerek Cumhur İttifakı'nın üstesinden gelemeyeceklerini ve seçimleri kaybedeceklerini anladıklarını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Denize düşen yılana sarılır misali FETÖ'ye sarıldılar. 'Yalan' desinler. O da yetmedi HDP'ye, o da yetmedi PKK'ya... Zaten HDP, PKK'nın izni olmadan şuradan şuraya bir adım atmaz. Meclisteki konuşmamda HDP'lilerin yüzüne bunu söyledim. 'Hayır bakan, biz PKK'dan izin almak zorunda değiliz' diyebildiler mi? Adım atamazlar. Şimdi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisine soruyorum, neden bebeklerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit eden ve ülkemizi bölmeye çalışan bu teröristlerle kol kola kucak kucağa geziyorsunuz? Sebebini söyleyin. Kim zorladı, kim sizi bir araya getirdi teröristlerle? Neden kabul etmek zorunda kaldınız? PKK terör örgütü ile niye kol kola girdiniz? Bunun izahını yapmak zorundasınız. Bu millete hesap vermek zorundasınız. Hangi güç sizi bir araya getirdi? Kaç gündür HDP'nin eş başkanı 'CHP ve İYİ Parti adayları bizim oylarımızla seçildiğini bilecek, ona göre seçimden sonra bizim emrimizden çıkamayacaksınız.' diyor. Buna niye cevap vermiyorsunuz. Kim sizin cevap vermenizi engelliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz. Neden çıkıp da 'Biz HDP ve PKK ile ittifak yapmak zorunda kaldık diyemiyorsunuz?"
"Kazdıkları çukurlara gömdük"
Çavuşoğlu, "Zillet ittifakı" diye nitelediği Millet İttifakı'nın içerisinde HDP kontenjanından Antalya, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, İstanbul, Bursa'dan belediye meclis üyesi adayları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bulunduğunu söyledi.
PKK'nın Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla'daki belediye meclis üyesi listelerine kendi adaylarını yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"PKK, Adıyaman'da Saadet Partisi içerisine kendi adamlarını yerleştirmiştir. Hepsi belli. Bunları söylerken, 'Seçim zamanında oy alalım' diye söylemiyoruz. Siz de çıkın 'Gerçek değil' deyin. Elimizde belgeler var. İşte Antalya'da bölücübaşı, bebek katili Öcalan'ın hapisten çıkması için sürekli kampanya yapan bir kişi. Antalya'yı böyle hainlere teslim edecek miyiz? Bunu neden yaptılar? Önce çukur kazdılar, sözde otonomi ilan ettiler. Kendilerine kantonlar, mahkemeler kurdular, Kürt kardeşlerimize zulüm etmeye başladılar. Kahraman polisimiz ve askerimiz orayı tertemiz yaptı. Orada durmadık, bu sefer dağlara çıktık. Dağlarda teröristleri inlerine gömdük. 'Sınır' diyerek durmadık. Afrin'de tüm YPG-PKK'lıları kazdıkları çukurlara gömdük. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta."
"Cumhurbaşkanımızı, camilerimizi, ecdadımızı hedef alıyorlar"
Yeni Zelanda'da bir teröristin cuma namazı sırasında 51 Müslümanı şehit ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, teröristin silahlarının üzerindeki yazıların tesadüfen yazılmış olmadığını belirtti.
Saldırının altında Müslüman ve İslam düşmanlığının yanında Türkiye düşmanlığının da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"Müslümanlığı hedef alırken Türkiye'yi, Türkiye'yi hedef alırken Osmanlı'yı, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar. Yani Türk milletini hedef aldılar. Neden Türk milletini hedef aldılar? Evet, Müslüman düşmanlığı var. Ama sadece Müslüman ülke biz değiliz. Hemen Avustralya'nın yanında nüfusu bizden büyük olan Endonezya, Malezya var. Çünkü, o teröristte, onun arkasındaki zihniyette biliyor ki bugün bütün Müslümanların tek ümidi Türkiye'dir, Türk milletidir. Geçmişte olduğu gibi. Şimdi bazıları Osmanlı'yı kötülemeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp sık sık Osmanlı'yı kötülemeye çalışıyor. Ecdadından utanan birisinin bu milleti geleceğe götürmesi mümkün mü? Ecdadımızla, Osmanlı ve Selçuklu ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsunda neden 16 yıldız var? Türk milletinin kurduğu Türk devletlerini simgeliyor. Bunlar ise geçmişiyle utanç duyuyor. Bu cani ile Avrupa'daki İslam düşmanları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bugün İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ile birleşmiştir. Sebebi de dünyadaki Müslümanların bir tek gür sesi var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yine dünyada susmayan bir lider vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. O sebeple Cumhurbaşkanımızı, camilerimizi, ecdadımızı hedef alıyorlar."
Çavuşoğlu, daha sonra İbradı'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda vatandaşlara seslendi.
AK Parti'nin İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen'in geçmişte görev yaptığı Kadın Kolları İlçe Başkanlığı zamanında ilçenin mevcut CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru tarafından hor görüldüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Bir kadına yönelik böyle bir muamele yapılmasının acizlik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Neymiş suçu AK Parti'ye çalışıyormuş. Tabii ki çalışacak. Şimdi sen PKK'ya çalışıyorsun, senin partin PKK'ya çalışıyor. Hatice Sekmen PKK'ya çalışmıyor ki. Senin parti PKK ile el ele kucak kucağa şimdi. Ne alakası kaldı Atatürk'le partinin. Atatürk'ün kurduğu parti ne hale geldi." diye konuştu.
"Güçlü ülke, güçlü millet. Vatanını, milletini seven insanlar olarak gücümüzü birleştirdik." diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ve (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli 'beka' diyor. Niçin beka diyorlar? Terör tehdidi tamamen ortadan kalktı mı? FETÖ tehdidi ortadan kalktı mı? FETÖ siyasi yönden yol alıyor ve karşımıza bir 'zillet ittifakı', 'illet ittifakı' kuruyor. Bunlar hiçbir zaman pes etmez. Su uyur düşman uyamaz. PKK'yı ülkede, öbür tarafta temizledik. Kandil'de de evet ama Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda PKK ve YPG var mı? Orada bir tehdit oluşturuyorlar mı? Bu beka meselesi değil de nedir? Bunlar 'Beka meselesi yoktur.' diyor. Niye yok diyor? Çünkü bunlar PKK'yı bir terör örgütü, bir tehdit olarak görmüyorlar. Neden? Kol kola girmişler, kucak kucağalar. Arkadaş, dost olmuşlar, beraber yol arkadaşı olmuşlar. Ülkeyi bölmek için hedeflerini birleştirmişler. Kimse kusura bakmasın, bu eleştirilere katlanacaksınız. Siz ülkeyi bölmek için bugüne kadar Türkiye'ye ve Türk milletine saldıran terör örgütüyle el ele verirseniz, onlara yol arkadaşı olmuş oluyorsunuz. Bu eleştirilere de katlanacaksınız çünkü onları güçlendiriyorsunuz. Bizim ittifakımız vatanını, milletini sevenler tarafından kuruldu."
"Rahmetli Erbakan'ın partisi ne hale geldi"
"Zillet ittifakı"nın Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, İstanbul, Ankara gibi şehirlerdeki belediye meclis listelerine HDP tarafından konulan adayların hepsinin PKK tarafından belirlendiğini ileri süren Çavuşoğlu, aynı ittifakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in de PKK tarafından belirlendiğini savundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çavuşoğlu, bu kişilerin seçildikleri takdirde PKK'ya çalışacağını ifade ederek, "Bu millet 31 Mart'ta öyle bir ders verecek ki... Özellikle CHP'ye oy vermiş gerçek milliyetçi kardeşlerimiz öyle bir ders verecek ki terör örgütü ile ittifak kurmanın ve terör örgütünün himayesine girmenin, onun verdiği adayları listeye yazmanın ne demek olduğunu öğrenecekler. Adam olurlar mı olmazlar mı ona ben bir şey diyemem." diye konuştu.
Çavuşoğlu, söz konusu ittifakta yer alan Saadet Partisi'nin Adıyaman'daki adayının belediye meclis listesinde de PKK'nın belirlediği adayın olduğunu savunarak, "Rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın partisi ne hale geldi. Vay ki vay. Vah ki ne vah. Yazıklar olsun. Ne uğruna. Onları kim getirdiği bu ittifaka yamadı acaba? Bu kadar zıt parti niye bir araya gelsin." dedi.